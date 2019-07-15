Депутат ЗакСа Петербурга Алексей Ковалев предложил отказаться от проекта реконструкции оранжерей Таврического сада, которым займется один из крупных инвесторов. Вместо этого он рассчитывает на восстановление территорий за счет казны города и дальнейшую передачу объекта в управление «соответствующему государственному образовательному учреждению».

Ковалев предлагает вернуть участок с заброшенными оранжереями в границы объекта культурного наследия «Таврический дворец с садом» и провести реконструкцию за счет казны города для дальнейшей передачи объекта в управление Дворцу творчества юных — для использования в учебных целях. Соответствующее обращение уже направлено в адрес вице-губернатора Петербурга Любови Совершаевой.

Напомним, в марте вице-губернатор Петербурга Евгений Елин сообщил о планах на реконструкцию заброшенных оранжерей в Таврическом саду. Реновация оценивалась в 1 миллиард рублей. Проект будет реализован в форме государственного-частного партнерства — Смольный заключит с инвестором концессионный договор, по которому инвестор получит от города земельный участок, создаст общественное пространство, а по истечении договора передаст его в собственность Петербурга.

В апреле ресторанный холдинг Ginza Project уже представил свои разработки — согласно плану, на участке площадью почти 27 тысяч квадратных метров может появиться зимний сад, концертный зал, детская площадка, гастромаркет и киоски с едой, а также цветочный магазин.

Ранее стало известно, что Фонд социальных инвестиций «Газпрома» подал заявку на участие в проекте реконструкции заброшенных оранжерей в Таврическом саду. Концепцию реновации фонд еще не представил, однако заявил стоимость — порядка 1,7 миллиарда рублей.