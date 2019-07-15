Петербургский депутат предложил отказаться от проекта реконструкции оранжерей Таврического сада в образовательных целях
Депутат ЗакСа Петербурга Алексей Ковалев предложил отказаться от проекта реконструкции оранжерей Таврического сада, которым займется один из крупных инвесторов. Вместо этого он рассчитывает на восстановление территорий за счет казны города и дальнейшую передачу объекта в управление «соответствующему государственному образовательному учреждению».
Ковалев предлагает вернуть участок с заброшенными оранжереями в границы объекта культурного наследия «Таврический дворец с садом» и провести реконструкцию за счет казны города для дальнейшей передачи объекта в управление Дворцу творчества юных — для использования в учебных целях. Соответствующее обращение уже направлено в адрес вице-губернатора Петербурга Любови Совершаевой.
Напомним, в марте вице-губернатор Петербурга Евгений Елин сообщил о планах на реконструкцию заброшенных оранжерей в Таврическом саду. Реновация оценивалась в 1 миллиард рублей. Проект будет реализован в форме государственного-частного партнерства — Смольный заключит с инвестором концессионный договор, по которому инвестор получит от города земельный участок, создаст общественное пространство, а по истечении договора передаст его в собственность Петербурга.
В апреле ресторанный холдинг Ginza Project уже представил свои разработки — согласно плану, на участке площадью почти 27 тысяч квадратных метров может появиться зимний сад, концертный зал, детская площадка, гастромаркет и киоски с едой, а также цветочный магазин.
Ранее стало известно, что Фонд социальных инвестиций «Газпрома» подал заявку на участие в проекте реконструкции заброшенных оранжерей в Таврическом саду. Концепцию реновации фонд еще не представил, однако заявил стоимость — порядка 1,7 миллиарда рублей.
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