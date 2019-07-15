Петербургский архитектор и урбанист Надежда Герасимова запустила социальный проект «Чего хочет Парнас?» . Она узнала у жителей района, каких объектов в нем не хватает, и нанесла их на интерактивную карту.

Согласно результатам опросов, в вишлисте петербуржцев — скейт-парк, «нормальный торговый центр» с кинотеатром, фонтаны, велосипедные дорожки, парковки, фитнес-центр с бассейном, полноценная детская поликлиника, почтовые отделения и зеленые зоны отдыха — скверы, беседки, благоустроенный Шуваловский парк.

Демографический опрос показал, что типичные жители Парнаса — в основном молодые семьи с детьми. На данный момент в онлайн-опросе приняли участие 172 петербуржца — в дальнейшем Герасимова планирует также провести интервью и охватить все группы населения. Проект запущен для того, чтобы предложить комплексное решение проблем района, который местные жители называют «гетто» из-за высокой плотности застройки и проблем с инфраструктурой.

В качестве одного из вариантов решения архитектор предлагает проект «Недостающий элемент» для жилых комплексов на Парнасе. «Цвет и тематические зоны станут частью навигации и самоидентификации. Павильоны pop-up сервисов позволят потенциальным арендаторам протестировать востребованность своих услуг, а жителям сделать в специальном приложении выбор в пользу необходимых, но отсутствующих в данный момент сервисов, а также начать формировать комьюнити во время посещения новых точек притяжения», — говорится в аннотации.

Напомним, ранее петербургский уличный художник Loketski создал инсталляцию «Красоту спасет Рим» — бюст Цезаря, который плачет по Парнасу. По замыслу уличного художника, римский император не может сдержать слез, глядя на то, в каком состоянии находятся рекреационные территории района. А еще парку на Заречной улице посвятили инсталляцию «Когда-нибудь здесь будет что-нибудь». Территория отдана под обустройство парка, а пока застройщик только готовится к работам, которые намечены на 2019 год, жители Парнаса активно пользуются пустырем для прогулок и пикников.