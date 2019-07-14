На Стремянной закрасили репродукцию картины «Поцелуй» итальянского художника Франческо Айеца
В Петербурге на Стремянной улице закрасили стрит-арт с репродукцией картины «Поцелуй» итальянского художника Франческо Айеца — об этом сообщают очевидцы в соцсетях. Автором закрашенного стрит-арта является художница Ульяна Полоз.
Кроме того, на месте граффити появилась надпись: «Не хотите Айеца, получите вандализм». Кто оставил послание — неизвестно.
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фото: Лизавета Матвеева, куратор выставок
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