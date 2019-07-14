Рабочая неделя в Петербурге начнётся с тепла
В начале рабочей недели в Петербурге ожидается теплая погода, но это продолжится недолго: со среды небо затянет и начнутся дожди.
В понедельник, 15 июля, Северо-Западный гидрометцентр прогнозирует переменную облачность, слабый ветер, преимущественно без осадков. Днём температура воздуха прогреется до +20 градусов, а ночью снова похолодает до +9. В пригородах возможно до +6.
При этом МЧС предупреждает Ленобласть о ливнях и туманах. По прогнозу синоптиков, 17 июля в регионе ожидаются ливни, грозы и порывистый ветер, 15-16 июля возможны дожди и слабые туманы.
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