Британский певец Крис Норман прервал концерт в Ледовом дворце из-за «паршивого звука»

В субботу, 13 июля, певец и экс-гитарист британской группы Smokie Крис Норман прервал выступление в петербургском Ледовом дворце. Артист заявил со сцены о «паршивом звуке» — об этом рассказали посетители концерта в соцсетях.

Певец выступал на фестивале «Белые ночи» и после двух песен покинул сцену. Видео со словами Нормана опубликовал телеканал «78».

Зрители также отмечают, что какое-то время на сцене солировал гитарист, но затем Норман вернулся на сцену вновь.

На Фестивале «Белые ночи» выступали также Григорий Лепс, Николай Басков, группа «Земляне» и Bonnie Tyler. Событие проходило с 11 по 13 июля.