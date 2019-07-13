Участники экоквеста «Охота на колеса» нашли в Ленобласти 40 тонн выброшенных покрышек

Организаторы «Чистых игр» запустили экологический квест «Охота на колеса», в рамках которого в Ленобласти участники акции находят незаконные свалки с выброшенными покрышками и вывозят их.

Так на территории области обнаружено более 50 свалок, на которых было найдено суммарно 2650 использованных шин, их общий вес составляет порядка 40 тонн.

«Обнаружено около 40 тонн. Традиционно "богатый" улов во Всеволожском районе, особенно в окрестностях самого Всеволожска. На нашей карте также появились новые отметки - Гатчинский и Киришский район, город Выборг. Активность участников первого этапа была как всегда высока. Надеюсь, что до конца июля у нас будет достаточно участников, чтобы вывезти большинство», — организатор экоквеста Лидия Ракчеева.

В эти выходные глобальный вывоз колёс продолжится в Выборге и Сертолово. Организаторы планируют вывезти все обнаруженные в этих местах свалки: ориентировочно по 200-300 покрышек в двух местах. Квест «Охота на колеса» продолжит вывозить шины в течение всего июля, более подробную информацию об акциях и участии в них можно узнать на странице проекта.

Ранее мы рассказывали о том, как петербуржец создал «Чистые игры» – проект, благодаря которому ежегодно убирают сотни тонн мусора в 207 городах.

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