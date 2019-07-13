В Петербурге ожидаются дожди и потепление

Под конец выходных Петербург настигнут кратковременными дожди и потепление, но в понедельник снова похолодает — об этом сообщает ФБГУ "Северо-Западное УГМС".

Прогноз также показал, что в воскресенье, 14 июля, в Петербурге будут кратковременные дожди, а температура воздуха поднимется до 19 градусов, после чего ночью похолодает до +9.

В понедельник в городе тоже ожидаются небольшие осадки: днем будет тепло, а ночью придет похолодание, в пригородах температура воздуха опустится до +6 градусов.

Кратковременные дожди пройдут в Петербурге и во вторник, 16 июля, но при этом станет теплее - температура воздуха днем поднимется до 22 градусов.