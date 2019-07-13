В Петербурге ожидаются дожди и потепление
Под конец выходных Петербург настигнут кратковременными дожди и потепление, но в понедельник снова похолодает — об этом сообщает ФБГУ "Северо-Западное УГМС".
Прогноз также показал, что в воскресенье, 14 июля, в Петербурге будут кратковременные дожди, а температура воздуха поднимется до 19 градусов, после чего ночью похолодает до +9.
В понедельник в городе тоже ожидаются небольшие осадки: днем будет тепло, а ночью придет похолодание, в пригородах температура воздуха опустится до +6 градусов.
Кратковременные дожди пройдут в Петербурге и во вторник, 16 июля, но при этом станет теплее - температура воздуха днем поднимется до 22 градусов.
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