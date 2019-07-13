В «Бертгольд Центре» покажут постановку «Три сестры» на основе материалов допроса сестер Хачатурян

25 июля в петербургском пространстве «Бертгольд Центр» покажут постановку «Три сестры», созданную на основе материалов допроса сестер Хачатурян. Ее представит «Независимый театральный проект», режиссером которого выступила Елена Павлова, лауреат премии «Прорыв» и номинант на «Золотую маску».

Елена хочет привлечь внимание к проблеме «патриархального строя» и «домашнего насилия, которому подвергается каждая третья женщина» в России - поделилась она в разговоре с «Фонтанкой».

Постановка не будет выглядеть как спектакль или перформанс, это будет театральная акция, которая создана на основе материалов допроса сестер Хачатурян. Вход - donation.

Напоминаем, что Михаила Хачатуряна обнаружили мертвым в подъезде его дома в Москве в июле прошлого года. В преднамеренном убийстве обвинили трех его дочерей: Марию, Ангелину и Крестину. Девушки рассказывали, что отец систематически издевался над ними и насиловал их, что подтверждает следствие. При этом произошедшее квалифицировали как убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК), за что ожидается наказание в виде 20 лет колонии.