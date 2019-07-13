В Петербурге пройдет спектакль-событие по мотивам жизни и творчества Хармса. Оно состоит из трех разножанровых частей, в котором каждое действие складывается в единую историю о трагической судьбе писателя.

Сначала пройдет лекция, посвященная историческому и политическому контексту творчества Даниила Хармса, а именно его биографии и повести "Старуха". Далее пройдет сенситивный перформанс, который включает в себя эксперимент: участники должны будут отказаться от зрения , чтобы тоньше прочувствовать весь спектр ощущений героя повести.

В программе также есть беззвучная прогулка по Петербургу по значимым для писателя и его героям местам. "Хармс. Погружение. Маршрут№2" включает в себя путешествие в знание о Хармсе и в подсознание героев.

Режиссер события Степан Пактеев, который также проведет лекцию о Хармса совместно с Романом Чудиновских и Валерием Сажиным.