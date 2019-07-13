«Ночлежка» открыла новый Ночной приют для бездомных

Петербургская благотворительная организация «Ночлежка» открывает новый ночной приют для бездомных людей. Сейчас место работает в тестовом режиме, и в нем уже успели переночевать около 37 человек. Любой человек, оказавшийся на улице, может прийти в приют, получить ночлег, покушать горячей еды, принять теплый душ и постирать свою одежду.

Также организаторы отмечают, что открытию места поспособствовали около трех тысяч человек, которые финансово поддержали проект. Официальное открытие пройдет в понедельник, 15 июля.

Ранее «Ночлежка» перезапустила проект помощи бездомным людям с химической зависимостью «Дом на полдороги».

Напомним также, что 14 апреля «Ночлежка» организовала работу однодневного кафе — оно появилось в зоне фан-променада перед матчем «Зенита» на «Газпром Арене». «Нетолерантное кафе» дискриминировало случайных посетителей по надуманным поводам для того, чтобы показать, с чем сталкиваются бездомные люди, пытаясь найти помощь. А еще «Ночлежка» установила специальные копилки, в которые можно можно пожертвовать жетоны на метро для бездомных людей.