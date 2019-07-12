Открытки не только сопровождаются высказываниями живописца, но и оригинально «скрывают» в себе его работы. Так, открытка «В полторы улицы шириной уселась Охта» отсылает к знаменитой картине Петрова-Водкина «Весна», кофейная иллюстрация «На Охте пили кофе… Каждая охтинка знала свои секреты» — к полотну «За самоваром», «Вещи выдавали себя и назывались «охтинским шиком»» сразу к двум работам художника — «Скрипка» и «Виноград», а тайну открытки «На другой стороне… фантастически громоздились здания с дымами и шумами» Тихомиров предпочел оставить в секрете.

«Смотри, представить того же Пушкина стоящим на набережной Мойки в районе дома 12 проще, чем где-нибудь на шоссе Революции — хотя вероятность, что он по этим местам добирался в Приютино, очень высока. Если место сильно изменилось внешне, мы и происходившие тут события невольно приписываем другому времени. Само наличие исторического слоя «Пушкин» кажется на шоссе Революции неуместным. То же и с детством Кузьмы Сергеевича. Вот ребенок в одиночку переходит Комаровский мост в поисках отца. Летят машины, звенят трамваи... Где он его искал — в «Доме обуви»? В «Охта Молле»? Ну сюр же. Но если ты напряг воображение, представил, что и мост был деревянный, и трамвай тут не ходил — запомнишь картинку надолго. Ты на нее слишком много сил потратил, чтобы сразу забыть», — рассказал художник.

Тихомиров также запустил маршрут арт-прогулки по Малой Охте — он был создан в рамках бесплатного ресурса для free-spirit-путешествий от Центральной библиотечной системы Красногвардейского района. «Книгоцентричный» экскурсионный маршрут разработан на основе двух «охтинских» глав автобиографической повести Петрова-Водкина «Хлыновск».

В своих работах Илья часто иллюстрирует Петербург. «Метро в картинках», «Петербургский зодиак», «СМС от МЧС», «С утра до вечера по-петербургски» — эти и другие проекты он опубликовывает в тематическом паблике. Напомним, в 2016 году Илья Тихомиров выпустил поэму о городском метро в картинках, в 2017 вместе с художницей Анной Богатиковой опубликовал его пешеходную карту, а в 2018 — уже ставшую легендарной (и злободневной!) работу-посвящение новым названиям российских аэропортов. Ранее Тихомиров также выпустил новую серию шуточных открыток — в этот раз они посвящены городским вывескам. Автор в свойственной ему стихотворной форме рассказывает об атрибутах советского прошлого, которые все еще сохранились и, ветшая, доживают свой век в современном городе.