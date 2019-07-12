Внеплановая осень: в ночь на субботу в Ленобласти похолодает до +1
В ночь на субботу в Ленинградской области похолодает до +1 градуса. А в деревне Коваши уже заметили снег. И если «летний дождь бывает шутя», то это уже не шутки — о похолодании сообщает МЧС со ссылкой на «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Согласно прогнозам метеорологов, в ночь на 13 июля в Ленинградской области местами пройдут дожди, а температура воздуха опустится от 1 до 3 градусов выше нуля. При этом днем обещают потепление — от 14 до 19 градусов с отметкой плюс. В городе сильных перепадов температур не ожидается. Ночью в Петербурге температура воздуха составит от 9 до 11 градусов тепла, днем — от 16 до 18.
Кроме того, сегодня, 12 июля, жители Ленобласти уже заметили летний снег — он лежал и не таял в деревне Коваши. Газета «Бумага» поделилась фотографиями с места событий.
Напомним, ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в город вернется тепло и солнце. Сейчас в небе над городом царит атмосферный фронт, который является главным виновником обрушившихся ливней и похолодания. Ранее синоптики уточнили свои прогнозы погоды на июль в Петербурге — за месяц в городе может выпасть до 120% от нормы осадков. Считаем, что они уже выпали 9 июля — тогда горожане сообщали о локальных потопах на проезжих частях и тротуарах, однако фотографии говорят о масштабах побольше — люди покидали свои машины прямо посреди дороги и шли буквально вплавь, находясь по пояс в воде. Аварийные бригады «Водоканала» перешли на усиленный режим работы, однако на отдельных участках устранить последствия потопа будет затруднительно — «на этих адресах нет ливневой канализации».
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