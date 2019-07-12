В ночь на субботу в Ленинградской области похолодает до +1 градуса. А в деревне Коваши уже заметили снег. И если «летний дождь бывает шутя», то это уже не шутки — о похолодании сообщает МЧС со ссылкой на «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Согласно прогнозам метеорологов, в ночь на 13 июля в Ленинградской области местами пройдут дожди, а температура воздуха опустится от 1 до 3 градусов выше нуля. При этом днем обещают потепление — от 14 до 19 градусов с отметкой плюс. В городе сильных перепадов температур не ожидается. Ночью в Петербурге температура воздуха составит от 9 до 11 градусов тепла, днем — от 16 до 18.

Кроме того, сегодня, 12 июля, жители Ленобласти уже заметили летний снег — он лежал и не таял в деревне Коваши. Газета «Бумага» поделилась фотографиями с места событий.