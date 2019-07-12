Фонд сохранения исторического наследия «Внимание», основанный блогером и урбанистом Ильей Варламовым, собрал 1 481 475 рублей на реставрацию тамбура второй парадной в доме Бака на Кирочной улице. По словам представителей организации, эта сумма — 93,8% от запланированной, что уже сейчас позволяет начать разработку проекта грядущих работ.

Сейчас представители фонда «Внимание» планируют увеличить общий бюджет проекта до 2,5 миллионов рублей. Это стало возможно за счет усилий жильцов по привлечению денежных средств и анализа динамики пожертвований — один из финансистов проекта перечислил сразу 1 миллион рублей. «Увеличение до 2 578 943 рублей позволит нам дополнительно выполнить работы по тамбуру первой парадной — разработать проект реставрации и реализовать его — и витражам во второй парадной», — сообщают в фонде.

Прямо сейчас фонд сохранения исторического наследия начинает разработку проекта реставрации тамбура второй парадной. Работы подразумевают также возвращение исторических дверей во входной ансамбль — их нашли в 2017 году в петербургском кафе «Рубинштейн». Сейчас внешние двери временно сняты, а вместо внутренних деревянных стоят металлические. Перечислить средства на проведение следующих работ можно по ссылке.

Капитальный ремонт в знаменитом доходном доме Юлиана Бака на Кирочной улице, 24 начался летом прошлого года — первый с момента постройки в 1905 году. Здание обернули в зеленые полотна, рабочие приступили к делу — закончат они только в 2020 году. В ноябре 2017 года краевед Максим Косьмин обнаружил исторические резные двери, которые находились в кафе «Рубинштейн» — владельцы заведения не знали о ценности входного ансамбля, а створку получили в подарок от знакомого художника.

Напомним, ранее реставраторы восстановили единственный сохранившийся внутриквартирный витраж, который находится в доме Бака на Кирочной улице, 24. Житель дома также своими руками очистил травленное стекло, которое «лежало у него с давних времен, когда квартира еще была коммунальной». А еще посмотрите, как выглядела кухня начала 20 века в фасадных квартирах дома Бака.