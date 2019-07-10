В Петербурге началась модернизация системы ливневых канализаций

После утреннего ливня, который затопил улицы Петербурга 9 июля, в городе началась модернизация системы ливневых канализаций. В десяти «болевых точках» поручено «спрямить» трубы — именно деформация системы, по оценкам специалистов «Водоканала», стала причиной подтоплений.

Поручение подготовить программу модернизации ливневой канализации дал врио губернатора Петербурга Александр Беглов во время инспекционного выезда в Приморский район — там накануне участок Парашютной улицы был затоплен после дождя.

Районная система канализации была проектирована и построена в 1986 году. Труба, куда направляются стоки дождевой воды, образует три поворота, а участок, где она проложена, имеет перепады более двух метров. По оценкам специалистов, совокупность этих факторов привела к тому, что канализация не справляется с большими объемами воды.

В Петербурге насчитали не менее 10 подобных «болевых точек» — преимущественно в северных районах города, Приморском и Выборгском. Сейчас специалисты «Водоканала» должны создать проект «спрямления» поворотов ливневой канализации — в приоритете на проблемном участке Парашютной улицы.

Для предотвращения аварийных ситуаций в местах возможного подтопления в администрации Петербурга предложили перекрывать движение транспорта и предупреждать местных жителей о вероятности засорения канализации. Для этого главам всех районов и ГИБДД поручено подготовить планы оперативного закрытия улиц, а также продумать систему оповещения.

Напомним, утром 9 июля на Петербург обрушился ливень. Горожане сообщали о локальных потопах на проезжих частях и тротуарах, однако фотографии говорят о масштабах побольше — люди покидали свои машины прямо посреди дороги и шли буквально вплавь, находясь по пояс в воде. Аварийные бригады «Водоканала» перешли на усиленный режим работы, однако на отдельных участках устранить последствия потопа будет затруднительно — «на этих адресах нет ливневой канализации».