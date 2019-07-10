Сегодня, 10 июля, в районе 16:00 на улице Восстания прорвало трубу. Столб воды достиг высоты третьего этажа — горожане сообщают о том, что стоявшую на месте прорыва машину «чуть не затопило». На вопрос корреспондента «Собака.ru» пожарные, оперативно прибывшие на место происшествия, объяснили «фонтан» в центре Петербурга «проводимыми испытаниями». Публикуем фотографии и видео.

В первые минуты после случившегося из канализационного люка на углу переулка Ульяны Громовой и улицы Восстания бил грязевой фонтан — петербуржцы сообщили о том, что припаркованная рядом Ferrari могла пострадать. В комментариях горожане перешли на шутки и вспомнили о потопе, который образовался на улицах Петербурга после утреннего ливня 9 июля. «Когда закончился дождь, начался фонтан из под земли, чтоб не просыхали люди», «Не зря парковка платная, еще и мойка включена», «Когда до Петергофа ехать далеко, а фонтан увидеть хочется», — пишут они.

В 16:57 администрация Центрального района также сообщила о проводимых испытаниях теплосети — в связи с чем «могут наблюдаться отключения и ремонтные работы» водоснабжения на улице Рылеева, 20, Моховой, 38, Пестеля, 14, Басковом переулке, 21, Исполкомовской, 10, в домах на углу Староруссокой и Евгеньевской улиц, Гангутской улице, 16, Чайковского, 38, Маяковского, 22 и 2-ой Советской улице, 27/2.