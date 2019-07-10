Чиновники готовы снести советскую детскую площадку «Алые паруса» с согласия петербуржцев

Петербургские чиновники готовы принять решение о дальнейшей судьбе детской советской площадки «Алые паруса» во дворе дома №14 по Тверской улице. В этом они просят помочь горожан. Градоначальники запустили опрос, в котором необходимо выбрать — демонтировать объект или провести его масштабную реконструкцию.

Местные жители разделились на два лагеря. Одни выступают за сохранение советской детской площадки «Алые паруса» — по их мнению, металлоконструкция является частью истории, которую необходимо оставить и подвергнуть масштабной реконструкции. Другие напротив указывают на ее травмоопасность и настаивают на демонтаже — на месте площадки должно появиться современное и безопасное место для игр.

Администрация Центрального района запустила голосование, которое решит дальнейшую судьбу площадки. Однако активисты продолжают упорно стоять на своем — «Алые паруса» необходимо сохранить. «Это мой квартал, мы его приводили в порядок не один десяток лет. А начиная с 2014 года его планомерно уничтожают», «В районе очень много мест, где ждут установки новых игровых комплексов, начинать с разрушения нелепо! Если вдруг есть проблема в том, что площадка небезопасна, поставьте табличку. Для детей разнообразие и возможность прикоснуться к истории тоже очень важны», — пишут петербуржцы.

Горожане также выказывают недоверие к опросу — по их мнению, решение можно изменить с помощью ботов. Петербуржцы просят законсервировать объект, который, по словам градоначальников, не входит в список малых архитектурных форм — а значит не имеет хозяина и не состоит на балансе города. Итоги опроса будут подведены 16 июля.

Напомним, 11 мая жители Центрального района своими силами отремонтировали детскую площадку «Алые паруса» советского периода — она находится во дворе дома №14 по Тверской улице. Сначала горожане очистили конструкцию от старой краски и грязи, после чего приступили к покраске. На субботник по спасению площадки пришли и дети — вместе с родителями они очистили и покрасили бетонную волну.