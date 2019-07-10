«Театр песни» подал 48-миллионный иск к Смольному за отказ от строительства на набережной реки Смоленки

Компания «Театр песни», которая планировала построить концертный зал имени Аллы Пугачевой на Васильевском острове, подала судебный иск к Смольному за отказ предоставлять земельный участок. Сумма компенсаций убытков оценена в 48 миллионов рублей.

Компания «Театр песни» планировала вести стройку в устье реки Смоленки. Изначально театр должен был носить имя народной артистки СССР Аллы Пугачевой, однако она вышла из участия в проекте. Позже администрация Петербурга отказалась предоставлять земельный участок, и в январе 2015 года компания предприняла попытки оспорить решение в суде, однако арбитражный суд также выступил против застройки — утвердив решение Комитета по инвестициям Петербурга.

Проект Театра песни включал в себя концертный зал-трансформер вместимостью до 12 тысяч человек и 40 тысяч квадратных метров выставочных площадей, гостиниц, ресторанов и апартаментов. На первоначальном этапе планировки проект представлял собой здание в виде буквы «П», которое позже стало выглядеть в виде бриллианта высотой 70 метров — стоимость здания оценивалась в 400 миллионов долларов.

Теперь компания запрашивает 47,9 миллионов рублей компенсации, которые рассчитывает получить от Комитета имущественных отношений Петербурга. Исковое заявление было зарегистрировано Арбитражным судом 28 июня и принято к производству — первое заседание по делу назначено на 10 сентября.

Напомним, в конце февраля Законодательное собрание Петербурга включило парк в устье реки Смоленки на Васильевском острове в список зеленых насаждений города. Активисты отвоевывали его у застройщиков несколько лет — выходили на пикеты против застройки территории парка, направляли коллективные письма и требовали внести парк в данный список.

В начале мая стало известно, что администрация Санкт-Петербурга не собирается расторгать договор аренды территории парка на набережной реки Смоленки. Однако позже Куйбышевский районный суд удовлетворил требования активистов, которые заявляли о необходимости признать незаконными разрешения на строительство гостиничного проекта на Васильевском острове. После этого Смольный расторг договор с застройщиком парка.