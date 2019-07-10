Первый поезд по новым станциям «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» пустят в июле

Первый поезд по трем новым станция петербургского метрополитена — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» — пустят уже 19 июля. Специалисты отмечают, что готовность объектов составляет 84% — по их мнению, этого вполне достаточно, чтобы ввести станции в эксплуатацию к 1 сентября 2019 года.

Напряжение на контактный рельс будет подано 18 июля, на следующий день между новыми станциями пустят первый пробный поезд. Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов отмечает — строительство идет в соответствии со сроками. Уже сейчас готовность объектов составляет 84%, а для того, чтобы ввести станции в эксплуатацию в срок, 1 сентября, работы под землей ведут более тысяч специалистов. «Пока в соответствии с графиком, понимание у нас есть, то, что к 1 сентября мы метрополитену передадим эту линию», — также отметил генеральный директор «Метростроя» Николай Александров.

Большое внимание будет уделено благоустройству территории вокруг вестибюлей станций. Чиновники отмечают, что работы будут проводиться, ориентируясь на мнение жителей близлежащих районов города. Фрунзенский радиус метро — южный участок Фрунзенско-Приморской линии. Он включает в себя три новые станции «Шушары», «Дунайская» и «Проспект Славы» и электродепо «Южное». Объем перевозок в первый период эксплуатации предположительно составит 997 тысяч пассажиров в сутки, а пропускная способность участка — 40 пар поездов в час.

Напомним, ранее станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» пообещали открыть к 1 сентября. Так, на перегоне между станциями «Проспект Славы» и «Дунайская» уже установили вытяжные вентиляторы, а на отделку отвели два месяца — по мнению строителей, «сроки сжатые, но не нереальные».

О проблемах в постройке и вводе в эксплуатацию новых станций Фрунзенско-Приморской линии стало известно осенью 2018 года. В октябре «Метрострой» не выполнил план по строительству станций — он был готов всего на 22,4%. Тогда открытие новых станций было перенесено на май 2019. В январе стало известно, что правительство Петербурга расторгает контракты на строительство станций метрополитена с ОАО «Метрострой». Однако позже плановый срок сдачи станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» перенесли на конец 2019 года — тогда для врио губернатора Петербурга Александра Беглова ввод в эксплуатацию станций стал первостепенной задачей.