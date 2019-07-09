В Смольном определились с подрядчиком второго участка кольцевой линии метрополитена — она пройдет от станции «Лесная-2» до «Ладожская-2» с электродепо «Арсенальное». Стоимость проекта оценили в 103,6 миллиона рублей. Работы выполнит московское АО «Метрогипротранс» — их предложение оказалось дешевле сметы петербургского «Ленметрогипротранс».

Второй участок кольцевой линии петербургского метрополитена будет насчитывать пять станций — «Арсенальная», «Площадь Калинина», «Полюстровский проспект-2», «Большеохтинская-2» и «Ладожская-2». Согласно условиям тендера, разработка проекта, расчеты пассажиропотоков и инженерные изыскания по будущей кольцевой линии петербургского метрополитена московский «Метрогипротранс» должен выполнить до конца 2019 года. Кроме того, подрядчику необходимо будет создать не менее двух вариантов трассировки линии, протяженность которой составит 9,4 километра.

Кольцевая линия является приоритетным направлением развития. До 2032 года запланировано строительство первого участка на Васильевском острове — там откроются станции «Большой проспект-2» и «Василеостровская-2». Далее линия проследует на Петроградскую — со станциями «Спортивная-2» и «Петроградская-2». Со вторым участком и «Лесной-2» кольцевую свяжет станция «Кантемировская». Всего в составе петербургской кольцевой планируются 20 станций, 14 из которых будут пересадочными.

Напомним, в 2018 году стало известно, что генплан Петербурга дополнят картой метрополитена до 2048 года. Через 31 год в городе построят еще четыре линии метро. Их названия — Адмиралтейско-Охтинская, Кольцевая, Красносельско-Калининская и Сосновский радиус. Кроме того, «Маяковскую», «Технологический институт» и «Московскую» закроют на капитальный ремонт. Первую из них — в 2020 году. А еще в начале июля вновь открыли станцию метро «Академическая» — правда, с одним нерабочим эскалатором.