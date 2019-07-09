Петербуржцы опасаются за судьбу фонтанного комплекса на территории государственного Музея-заповедника «Петергоф». По их мнению, система водоводов, построенная еще на рубеже 18 и 19 веков, может исчезнуть с появлением жилых кварталов, постройка которых планируется рядом с Бабигонским шоссе.

Местные жители полагают, что водоемы могут исчезнуть. Предположение вызвано постройкой жилого квартала рядом с Бабигонским шоссе в Петергофе — по планам, он насчитывает восемь домов, три детских сада, школу, поликлинику, спортивный и торговый комплексы. Горожане создали петицию в защиту водоводов, написали открытое письмо врио губернатору Петербурга Александру Беглову, а также направили доклад о тревожном состоянии Лугового парка в ЮНЕСКО.

Одна из крупнейших в мире фонтанных систем — петергофская — насчитывает 147 действующих фонтанов. Жизнь им дает фонтанный водовод, построенный на рубеже 18 и 19 веков. Пруды и каналы водовода органически вписаны в композицию Лугового, Колонистского и Английского парков. Из фонтанного водовода наполняются водоемы Александрии и Александрийского парков — кроме того, что сооружение является источником питьевой воды для жителей Петергофа, он также накапливает воду, необходимую для функционирования фонтанов Петергофа.

«Доклад о тревожном состоянии Лугового парка уже отправлен в штаб-квартиру ЮНЕСКО. Причина — поглощение сельского ландшафта коттеджами. Новой антропогенной нагрузки фонтанная система и парки Петергофа, по нашему мнению, уже не выдержат. По предварительному заключению специалистов-гидрологов, осушение не только нарушит гидрологический режим, но и приведет к пересыханию водоподводящих каналов и обмелению накопительных прудов. А ведь они обеспечивают бесперебойную работу комплекса фонтанов Петергофа», — рассказали «Петербургскому дневнику» местные жители.

В Администрации Петродворцового района местных жителей пытаются успокоить — они уверяют, что система водоводов и парки не пострадают, так как не входят в проект планировки территории. «Согласно заключению Невско-Ладожского бассейнового водного управления, будущие жилые здания и другая социальная инфраструктура расположены за пределами водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос водных объектов. Вопрос отведения поверхностных сточных вод будет решаться на последующих стадиях проектирования», — поясняют чиновники.

В Государственном Музее-заповеднике «Петергоф» рассказывают, что у системы водоводов нет «хозяина». В течение 10 лет неоднократно поднимался вопрос о владельце территории — ГМЗ готов взять в управление и земельный участок, и недвижимость на нем, но только в том случае, если ее переведут в статус федеральной собственности.

«Мы ждем, когда завершится оформление документации и Министерство культуры согласует присоединение территории водоподводящей системы к музею-заповеднику. Ждем также определения охранных зон и гарантий, что сохранение и использование всего ансамбля будет финансироваться», — подчеркивают в администрации «Петергофа».

Напомним, ранее Музей-заповедник «Петергоф» вошел в тройку самых популярных достопримечательностей России. В сентябре 2018 года музей-заповедник занял первое место в номинации «Реставрация, совершенствование или развитие исторического парка или сада» на международной премии «Европейский сад». А также для удобства посетителей между Петербургом и Петергофом в конце августа запустили новый российский катамаран «Грифон». Благодаря нему время в пути существенно сокращается, по сравнению с наземным транспортом.