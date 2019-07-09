Водопроводящая система фонтанов Петергофа может быть нарушена из-за строящейся недвижимости
Петербуржцы опасаются за судьбу фонтанного комплекса на территории государственного Музея-заповедника «Петергоф». По их мнению, система водоводов, построенная еще на рубеже 18 и 19 веков, может исчезнуть с появлением жилых кварталов, постройка которых планируется рядом с Бабигонским шоссе.
Одна из крупнейших в мире фонтанных систем — петергофская — насчитывает 147 действующих фонтанов. Жизнь им дает фонтанный водовод, построенный на рубеже 18 и 19 веков. Пруды и каналы водовода органически вписаны в композицию Лугового, Колонистского и Английского парков. Из фонтанного водовода наполняются водоемы Александрии и Александрийского парков — кроме того, что сооружение является источником питьевой воды для жителей Петергофа, он также накапливает воду, необходимую для функционирования фонтанов Петергофа.
Местные жители полагают, что водоемы могут исчезнуть. Предположение вызвано постройкой жилого квартала рядом с Бабигонским шоссе в Петергофе — по планам, он насчитывает восемь домов, три детских сада, школу, поликлинику, спортивный и торговый комплексы. Горожане создали петицию в защиту водоводов, написали открытое письмо врио губернатору Петербурга Александру Беглову, а также направили доклад о тревожном состоянии Лугового парка в ЮНЕСКО.
«Доклад о тревожном состоянии Лугового парка уже отправлен в штаб-квартиру ЮНЕСКО. Причина — поглощение сельского ландшафта коттеджами. Новой антропогенной нагрузки фонтанная система и парки Петергофа, по нашему мнению, уже не выдержат. По предварительному заключению специалистов-гидрологов, осушение не только нарушит гидрологический режим, но и приведет к пересыханию водоподводящих каналов и обмелению накопительных прудов. А ведь они обеспечивают бесперебойную работу комплекса фонтанов Петергофа», — рассказали «Петербургскому дневнику» местные жители.
В Администрации Петродворцового района местных жителей пытаются успокоить — они уверяют, что система водоводов и парки не пострадают, так как не входят в проект планировки территории. «Согласно заключению Невско-Ладожского бассейнового водного управления, будущие жилые здания и другая социальная инфраструктура расположены за пределами водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос водных объектов. Вопрос отведения поверхностных сточных вод будет решаться на последующих стадиях проектирования», — поясняют чиновники.
В Государственном Музее-заповеднике «Петергоф» рассказывают, что у системы водоводов нет «хозяина». В течение 10 лет неоднократно поднимался вопрос о владельце территории — ГМЗ готов взять в управление и земельный участок, и недвижимость на нем, но только в том случае, если ее переведут в статус федеральной собственности.
«Мы ждем, когда завершится оформление документации и Министерство культуры согласует присоединение территории водоподводящей системы к музею-заповеднику. Ждем также определения охранных зон и гарантий, что сохранение и использование всего ансамбля будет финансироваться», — подчеркивают в администрации «Петергофа».
Напомним, ранее Музей-заповедник «Петергоф» вошел в тройку самых популярных достопримечательностей России. В сентябре 2018 года музей-заповедник занял первое место в номинации «Реставрация, совершенствование или развитие исторического парка или сада» на международной премии «Европейский сад». А также для удобства посетителей между Петербургом и Петергофом в конце августа запустили новый российский катамаран «Грифон». Благодаря нему время в пути существенно сокращается, по сравнению с наземным транспортом.
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