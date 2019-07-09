«Макдональдсу» грозит до 500 тысяч штрафа из-за соуса в рекламе

Владельцам петербургского «Макдональдса» грозит штраф суммой до полумиллиона рублей — из-за соуса к «МакКомбо». Административное правонарушение было выявлено после обращения петербуржца, которому отказались бесплатно предоставить кетчуп к наггетсам. Комбо-справедливость!

В мае 2019 года петербуржец посетил «Макдональдс» в Мега Парнасе, где купил обед «МакКомбо» с шестью наггетсами, картошкой и напитком за 155 рублей. Недовольство вызвало отсутствие соуса. На рекламном изображении в набор также входил кетчуп или любой другой соус на выбор, который петербуржцу отказались выдавать бесплатно — за него кассиры общепита просили 6 рублей.

Управление Федеральной антимонопольной службы России по Санкт-Петербургу установило в действиях «Макдоналдс корпорейшн» нарушение закона о рекламе. «В соответствии ч. 7 ст. 5 «Закона о рекламе» не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы», — резюмируют в ведомстве.

Сейчас «Макдональдсу» выдано предписание об устранении правонарушения, а сотрудникам петербургского УФАС предстоит определить размер штрафа — ресторану быстрого питания грозит от 100 до 500 тысяч рублей.

Напомним, в 2017 году «Макдональдс» решил поиронизировать над бьюти-индустрией — сеть ресторанов быстрого питания представила рекламу новой премиальной линейки бургеров, и она напоминает парфюмерные кампейны Chanel и Christian Dior. В центре сюжета — худощавая девушка в летящем платье, которая выходит на балкон и мечтает о них — «двух мясных котлетах-гриль». А в 2019 году fashion-индустрия сама «пришла за бургерами». В одном из парижских «Макдональдсов» прошел показ весенне-летней коллекции Vetements. Модели перевоплотились в сотрудников и посетителей ресторана быстрого питания: невыспавшегося полицейского, простого первокурсника, типичного айтишника, освобожденного преступника и даже сбежавшую невесту.