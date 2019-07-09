Фоторепортаж: в небе над Петербургом появилась двойная радуга

В понедельник вечером петербуржцы могли наблюдать редкую двойную радугу. Природное явление было заметно из разных районов города, однако лучше всего разглядеть удалось в центре Петербурга — как коромысло, радуга окутала Спас на Крови, соединила Невский проспект и почти стала новым мостом через Большую Неву. Редакция «Собака.ru» собрала фотогалерею — посмотрите, как это было.

Напомним, уже сегодня в городе вновь ухудшится погода — в Петербурге ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и грозы. В ночное время также стоит ожидать похолодания. А еще ранее стало известно, что прогулки по рекам и каналам Петербурга временно запретили. Для движения судов будут недоступны акватория Большой Невы от Благовещенского до Большеохтинского моста, главный фарватер и внутренняя акватория «Большого порта Санкт-Петербург», а также акватория «Пассажирского порта Санкт-Петербург».