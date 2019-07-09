Фоторепортаж: в небе над Петербургом появилась двойная радуга
В понедельник вечером петербуржцы могли наблюдать редкую двойную радугу. Природное явление было заметно из разных районов города, однако лучше всего разглядеть удалось в центре Петербурга — как коромысло, радуга окутала Спас на Крови, соединила Невский проспект и почти стала новым мостом через Большую Неву. Редакция «Собака.ru» собрала фотогалерею — посмотрите, как это было.
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@foxzenitfan33
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Вчера увидел на Петроградке радугу. Только разглядывая фото понял, что она двойная!👍🏼👍🏼👍🏼 Через 5 минут пошёл дождь, и радуги пропали.... #радуга #двойнаярадуга #двойнаярадуга🌈🌈 #rainbow #doublerainbow #doublerainbow🌈🌈 #spb #saintpetersburg #спб #спб❤️ #санктпетербург
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В честь праздника такой подарок! 😍🌦🌈 В Библии сказано, что Бог создал радугу после всемирного потопа. Она олицетворяла собою обещание, что люди больше не пострадают от такого наводнения. Таким образом, согласно Ветхому Завету, символ радуги – это глобальные перемены в лучшую сторону. Приметы говорят об увиденной двойной радуге, как о символе успеха, удачи. Причем толкование может касаться любой жизненной сферы: работы, отношений, семьи. Это удивительное явление становится показателем того, что полоса невезения закончилась, и высшие силы посылают награду за пережитые неприятности. Пришло время для счастья!😊 А мне кажется, что где-то там, за радугой, моя мамочка...передаёт мне привет и благословляет на всё хорошее 💖 #радуга #двойнаярадуга #солнце #дождь #погода #впитере #времяперемен #хорошийзнак #счастьенезагорами
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ВЕРИТЕ В ПРИМЕТЫ? ⠀ ⠀Есть такая примета - #двойнаярадуга в небе – это послание небес, мироздание даёт знак и помощь в решении сложных жизненных задач. Мы сегодня столько эмоций получили, столько символов и знаков разглядели - полную корзинку! Что успела - сфотографировала. Даже увидели Радужный мост в небе! И в завершении дня встретили Льва Абрамовича Додина около #МДТ после спектакля #Вишневыйсад . Не стала фотографировать, просто с почтением покурили в отдалении. ⠀— Ну, #Питер, ну, спасибо 🍒❤💃🕺
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Двойная радуга - двойное счастье. Примерно так должна гласить какая-нибудь Китайская мудрость. А там где радуга обязательно где-то рядом должен быть дождь, гласит внутренний голос и добавляет - беги! Беги оттуда пока и тебя дождем не настигло! И я бегу... ведь к себе надо прислушиваться, гласят мудрые книжки... #двойнаярадуга - тут все понятно. А по хэштегу #двойноесчастье вы скорее найдёте упоминания про детей близнецов/двойняшек, правда может для китайцев это и было желанным счастьем до 2015 года...
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Максимально насыщенный день💃🏽 Видели сегодня радугу?) #санктпетербург #питер #спб #путешествия #радуга #rainbow #love #nature #city #городсказкагородмечта #городсказка #природа #двойнаярадуга #doublerainbow #исаакиевскийсобор #isaakscathedral #travelphotography #traveling #фотографспб #фотографпитер #photographers #travelphotographer
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Санкт Петербург провожает меня двойной радугой, все намеченные задачи выполнены, посёлок Ламбери готов к приёму покупателей. Удалось даже заглянуть на ДЕРЕВЯННЫЙ парусный корабль Полтава образца 1712 года. Ждите фото и рассказа о нем. Заодно расскажу, почему годному к самостоятельному судоходству деревянному кораблю ЗАПРЕЩЕНО самостоятельное движение.... #Полтава #санктпетербург #поселок #Ламбери #загороднаяжизнь🏡#двойнаярадуга
Напомним, уже сегодня в городе вновь ухудшится погода — в Петербурге ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и грозы. В ночное время также стоит ожидать похолодания. А еще ранее стало известно, что прогулки по рекам и каналам Петербурга временно запретили. Для движения судов будут недоступны акватория Большой Невы от Благовещенского до Большеохтинского моста, главный фарватер и внутренняя акватория «Большого порта Санкт-Петербург», а также акватория «Пассажирского порта Санкт-Петербург».
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