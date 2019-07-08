Здание оптического института в Петербурге признали памятником регионального значения

Главное здание Государственного оптического института имени С.И. Вавилова, которое располагается на Кадетской линии, включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба комитета по контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга. В прошлом году сотрудники КГИОП провели историко-культурную экспертизу, в результате которой памятник включили в реестр. Инициативу проявил Совет ветеранов "ГОИ им. С.И. Вавилова".

В комитете также отметили особенность здания: "Главное здание института никогда не перестраивалось и сохранило комплексную отделку интерьеров, обладающую высокой художественной ценностью. В оформлении помещений использованы лепные композиции, монументальная живопись, облицовка из мрамора и искусственного мрамора, колонны, пилястры, встроенная мебель". Раньше эта территория была садом усадьбы А.Д. Меншикова, но в 1918 году она была передана Государственному оптическому институту. Напомним, что ранее петербургский суд оштрафовал ДК им. Кирова за плохое состояние здания и потерю бюста Пушкина.