«Ростелеком» готов очистить центр Петербурга от проводов в рамках программы «Чистое небо»

«Ростелеком» готов своими силами демонтировать телекоммуникационные кабели с центральных улиц города в рамках программы «Чистое небо» — об этом сообщает «Коммерсантъ».

Компания также предлагает взять на себя все финансовые затраты. Для начала провода всех операторов перенесут под землю, а в дальнейшем другие компании будут платить за аренду инфраструктуры под землей.

Гендиректор агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин отметил, что условия «Ростелеком» могут быть невыгодными для других операторов: «Стоимость аренды будет высокой. Также здесь встает вопрос о конкуренции: участникам рынка связи придется платить аренду не независимому игроку, а конкуренту».

Ранее Смольный должен был очистить от кабелей и троллейбусных сетей центр Петербурга. Реализовать проект на Невском проспекте планировали в 2017 году, но затем сроки перенесли, а прошлым летом стало известно вовсе о возможной заморозке проекта.