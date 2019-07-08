Завтра, 9 июля, после солнечных дней погода в Петербурге ухудшится — в городе ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Об этом стало известно из прогноза на сайте МЧС по Петербургу.

Также отмечается, что при такой погоде температура воздуха сначала прогреется до +19, а затем ночью опустится до +11. Прохладный умеренный ветер будет дуть с северо-востока, поэтому ночью столбики термометров точно не поднимутся выше отметки в 13 градусов.