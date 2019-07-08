Прогулки по петербургским рекам и каналам временно запретили

Прогулки по рекам и каналам Петербурга временно запретили — об этом стало известно из сообщения Ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга (АВПС) от 8 июля. Для движения судов будут недоступны акватория Большой Невы от Благовещенского до Большеохтинского моста, главный фарватер и внутренняя акватория «Большого порта Санкт-Петербург», а также акватория «Пассажирского порта Санкт-Петербург».

Общее время перекрытия составит 120 часов — это в три раза больше, чем в прошлом году — об этом рассказал «Фонтанке» глава АВПС Владимир Родионов. Ограничения накладываются с 03.00 до 15.00 и приходятся на 15, 16,19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30 июля.

Ситуацию усугубляет капитальный ремонт нескольких мостов в центре города, из-за которого движение судов также закроют. Свои потери судоходные компании пока не подсчитывали.

Причиной отмены маршрутов стала подготовка к параду ВМФ, который пройдет 28 июля.