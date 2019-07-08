Петербургский суд оштрафовал ДК им. Кирова за плохое состояние здания и потерю бюста Пушкина

Василеостровский районный суд в Петербурге оштрафовал ДК им С.М. Кирова за плохое содержание здания и утрату бюста Пушкина - об этом сообщает сегодня, 8 июля, объединенная пресс-служба городских судов. Суд назначил наказание в виде штрафа 200 тыс. рублей. При проверке оказалось, что компания-собственник не провела противоаварийные работы, из-за чего состояние здания ухудшается. Также был утрачен бюст Пушкина.

Здание ДК им. Кирова располагается на Большом проспекте Васильевского острова и считается объектом культурного наследия федерального значения. Оно было построено по проекту советского архитектора и коренного петербуржца Ноя Абрамовича Троцкого в 1930-1937 годы и является ярким представителем советского конструктивизма.