В Петербурге появился чат-бот Лиза, который проводит прогулки по Эрмитажу в формате игры
В Петербурге появился бесплатный чат-бот Лиза, который проводит прогулки по Эрмитажу в формате игры. Подобный проект запускается впервые в России и дает взглянуть на пространство музея совершенно по-новому.
По сюжету участнику игры предстоит отгадать загадки бота и освободить главную героиню из дворца. Тем самым Лиза проведет участников по залам Зимнего дворца и покажет, где находятся произведения Леонардо да Винчи, Тициана, Снейдерса, мастеров итальянского Возрождения и других знаменитых художников.
Игра рассчитана на обязательное присутствие в Эрмитаже, ведь нужно будет искать и исследовать важные для игры (а заодно для истории искусства) объекты - картины, элементы интерьера.
Вся переписка с ботом идет в личных сообщениях Вконтакте, поэтому ничего дополнительного устанавливать не придется. Игра занимает примерно полтора-два часа, но если кто-то спешит, то в некоторых местах маршрут можно сократить.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.