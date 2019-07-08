В Петербурге появился чат-бот Лиза, который проводит прогулки по Эрмитажу в формате игры

В Петербурге появился бесплатный чат-бот Лиза, который проводит прогулки по Эрмитажу в формате игры. Подобный проект запускается впервые в России и дает взглянуть на пространство музея совершенно по-новому.

По сюжету участнику игры предстоит отгадать загадки бота и освободить главную героиню из дворца. Тем самым Лиза проведет участников по залам Зимнего дворца и покажет, где находятся произведения Леонардо да Винчи, Тициана, Снейдерса, мастеров итальянского Возрождения и других знаменитых художников.