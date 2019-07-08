В Муринском парке вырубят более 170 деревьев

В Муринском парке планируют вырубить 171 дерево и 21 кустарник - об этом стало известно из порубочного билета. Уже сейчас на территории парка начали устанавливать забор, которым оградят участок площадью в 1,8 гектара.

На этом участке компания «Нова Арена» хочет построить спортивный комплекс, в который инвестируют около 450 миллионов рублей. На данный момент разрешение от городских властей получено, поэтому работы должны начаться в ближайшее время.

Местные жители ранее встречались с вице-губернатором Петербурга Эдуардом Батановым, который обещал, что к вырубке деревьев не будут приступать до завершения инвентаризации участка. Также чиновник отмечал, что «спорта много не бывает».