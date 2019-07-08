В Муринском парке вырубят более 170 деревьев
В Муринском парке планируют вырубить 171 дерево и 21 кустарник - об этом стало известно из порубочного билета. Уже сейчас на территории парка начали устанавливать забор, которым оградят участок площадью в 1,8 гектара.
На этом участке компания «Нова Арена» хочет построить спортивный комплекс, в который инвестируют около 450 миллионов рублей. На данный момент разрешение от городских властей получено, поэтому работы должны начаться в ближайшее время.
Местные жители ранее встречались с вице-губернатором Петербурга Эдуардом Батановым, который обещал, что к вырубке деревьев не будут приступать до завершения инвентаризации участка. Также чиновник отмечал, что «спорта много не бывает».
Еще в 2008 году компания «Анна Нова» начала возводить в Муринском парке спортивный комплекс, а в прошлом году Смольный выделил ей без торгов еще почти 2 га рядом с уже построенным объектом. Горожане протестуют и устраивают акции, однако городские власти поддерживают инвестора. На данный момент идет оформление документов, строительство должно начаться в ближайшее время, несмотря на 4 000 собранных подписей противников уничтожения зеленой зоны. Ранее «Собака.ru» поговорила с активистами и представителями компании о том, почему петербуржцы против строительства второго спорткомплекса Nova Arena в Муринском парке.
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