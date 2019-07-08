Названы самые популярные пригороды Петербурга для отдыха

На выходных в мае и июне самыми посещаемыми пригородами Петербурга стали Всеволожский и Курортный районы, самая трафиковая автомобильная трасса ведет в Финляндию - об этом говорится в исследовании оператора Tele2, который изучил данные по своей базе абонентов.

В Курортном и Всеволожском районах на 20% больше используют дата-трафик на выходных в сравнении с будними днями: аналитики отмечают, что только за май абоненты скачали в пригородах 1,5 Пб, примерно столько могут весить 10 млрд фотографий на Facebook.

Еще одно популярное направление – Приозерское шоссе, по которому горожане добираются до Ладожского озера. Также в исследовании отмечается, что в период выходных мобильный интернет-трафик вырастает на федеральных автомобильных трассах. Больше всего трафика зафиксировано на станциях вдоль Выборгского шоссе и на трассе "Скандинавия", которая ведет в Курортный район, Выборг и к границе Финляндии.

Кроме того, в выходные во всех пригородах число звонков снижается, например, в воскресенье показатель падает на 10-20% относительно будних дней. Петербуржцы меньше разговаривают по телефону, а число входящих звонков становится в 2 раза больше, чем исходящих.