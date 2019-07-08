Петербург занял девятое место в рейтинге регионов с самыми высокими доходами. Для составления списка авторы использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в субъекте РФ в 2018 году. Медиана — уровень, при котором половина населения имеет доходы выше него, а 50% — ниже.

В Петербурге доходы почти вдвое выше стоимости фиксированного набора, при этом доля петербуржцев за чертой бедности составляет 7,2%, а доля крайне бедных – 0,8%. Ленинградская область оказалась на 26-м месте, доля населения за чертой бедности чуть выше (9,4%), как и число жителей за чертой крайне бедности (0,9%).

Возглавил рейтинг регионов с самыми высокими доходами Ямало-Ненецкий автономный округ, в котором зарплаты населения более чем в три раза выше стоимости фиксированного набора. На втором месте Ненецкий автономный округ, на третьем - Чукотский автономный округ. В пятерку вошли также Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Далее расположились Сахалинская область, Москва, Московская область, Петербург и Татарстан.

Данное исследование также показывает, что в 15 регионах доля бедных составляет менее 10%, как правило, это регионы с высокими доходами.