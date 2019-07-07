В Петербурге ожидаются гром и молнии

В Петербурге ожидаются грозы преимущественно в вечер понедельника. Ночью 8 июля город также окутает туман.

Как утверждают синоптики Северо-Западного УГМС, сначала городской воздух прогреется до 21 градуса тепла, после чего возможно возникновение молнии, а к вечеру - грозы.

Если в первой половине дня будет почти безветренно, то после обеда петербуржцев начнёт сдувать – порывы ветра могут достигнуть 13 м/с.

Во вторник температура воздуха немного опустится до +18, синоптики также обещают ливни и грозы. К среде осадки должны прекратиться.