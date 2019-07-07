В Петербурге через год появится 13 тысяч парковочных мест

В Петербурге уже к 2020 году появятся новые зоны платной парковки. Они рассчитаны на 13 тысяч мест - об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главу комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергея Харлашкина.

Новые зоны расположатся в Центральном районе, а к 2022 году планируется создать 52 тыс. платных парковочных мест в Центральном, Адмиралтейском и Петроградском районе.

При этом сейчас Смольный не может взимать штрафы за неоплату стоянки из-за регламента МВД о запросе личных данных и КоАП. Объем несобранных средств в 2018 году составлял около 1,7 млрд рублей.