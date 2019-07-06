Петербуржцы за свой счет восстановят фонтан возле станции метро «Нарвская»

Жители Кировского района за свой счет восстановят нерабочий фонтан на проспекте Стачек. К работам приступят уже на следующей неделе. Для этого горожане готовы самостоятельно вооружиться инструментами, но и от помощи администрации района не отказались — им готовы оказать поддержку сотрудники «Водоканала».

Инициатором реставрации выступил активист Михаил Павлов. К работам над восстановления фонтана, который располагается неподалеку от станции метро «Нарвская», на проспекте Стачек, 4, планируют привлечь местных жителей и добровольцев. Однако поддержать горожан также готовы в администрации — сотрудники «Водоканала» Кировского района будут участвовать в восстановлении сооружения.

К работам приступят уже на следующей неделе. В первую очередь фонтан будет обследован специалистами «Водоканала» — под присмотром управляющей организации дома, во дворе которого он стоит. По завершении процедуры будет составлена смета на восстановление. «Здесь живет очень много семей с маленькими детьми и им не хватает мест для прогулок. Я уже обращался в администрацию Кировского района. Там готовы оказать помощь. Сотрудники «Водоканала» тоже будут участвовать в восстановлении фонтана», — рассказал Павлов «Петербургскому дневнику».

Напомним, ранее стало известно, что к 2021 году в Петербурге планируют отремонтировать 50 фонтанов. В Смольном могут провести очередной тур голосования, в котором горожане сами выберут объекты, нуждающиеся в восстановлении в первую очередь. В марте этого года петербуржцы выбрали три фонтанных комплекса, которые отреставрируют до конца 2019 года. Тогда победили конструкция в саду 30-летия Октября, фонтаны в Любашинском саду и «Мальчик и гуси» в Приморском районе.