В Петербурге представят проект экологичного трамвая на водородном топливе

Уже в августе этого года петербуржцам представят проект энергосберегающего трамвая, работающего на водородных топливных элементах. Модель транспортного средства разработана будет минимизировать вредоносное влияние на окружающую среду.

Новая модель петербургского трамвая разработана учеными Крыловского государственного научного центра по принципам водородной энергетики, за счет чего новинка будет отличаться высокими показателями энергосбережения и экологичности. «Мы заинтересованы, чтобы продукция городских предприятий была востребована и в Петербурге», — отметили градоначальники.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов также отметил значимость разработок Крыловского научного центра для города. Технологическое оборудование, созданное его учеными, было востребовано при строительстве Западного скоростного диаметра — помощь специалистов также может понадобиться при возведении Широтной магистрали скоростного движения.

Крыловский государственный научный центр основан в Петербурге в 1984 году и является одним из крупнейших мировых исследовательских центров в области кораблестроения и проектирования.

Напомним, ранее стало известно, когда в Петербурге начнется строительство Широтной магистрали скоростного движения (ВСД). Процесс займет примерно 41 месяц, а общая стоимость проекта оставит 182,8 миллиарда рублей. Петербуржцы также подсчитали, сколько людей пострадает от реализации проекта, и положили полученные данные на интерактивную карту. Например, если дорогу проложат вдоль улицы Кржижановского, то число жителей увеличится до 37 900 человек. Всего эти люди будут жить в 350 метрах от оси ВСД. А первые проектные документации магистрали появились летом прошлого года.

Предпочитаете раритетные трамваи новым? В Петербурге запустили новый трамвайный маршрут — по нему отправится раритетный ленинградский вагон 1920-х годов. Поездки будут проводиться по выходным от Музея городского электрического транспорта на Васильевском острове и охватят главные достопримечательности города — крейсер «Аврора», Михайловский замок и даже Ленинградский зоопарк.