В воскресенье днем в Петербурге разведут Благовещенский мост

В воскресенье днем, 7 июля, в Петербурге разведут Благовещенский мост. Переправа будет недоступна с 12:15 до 13:30 — в это время в акватории Невы пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню работников морского и речного флота.

Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню работников морского и речного флота, который отмечается в России ежегодно в первое воскресенье июля, также ограничат движение в центре Петербурга. Так, с 11:30 до 13:30 участок Адмиралтейской набережной от Дворцового проезда до Сенатской площади будет недоступен. Помимо дополнительной разводки моста, с 12:15 до 13:30 перекроют площадь Труда в направлении от Конногвардейского бульвара до Благовещенского моста.

Напомним, в преддверии празднования 74-ой годовщины Дня Победы «Мостотрест» показал видеоролик о мостах Петербурга в период с 1941 по 1945 год. В основе видео — архивные материалы, большинство из которых опубликовано впервые. Видео-история охватывает исторические данные о положении мостов в период Великой Отечественной войны и роли работников «Ленмосттреста» в сохранении их функционирования даже в такое сложное для города время. А еще напоминаем график разводки мостов в сезон навигации-2019.