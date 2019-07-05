Фонд друзей балтийской нерпы выпустил в Ладогу нерпу по имени Дубровский

Сегодня сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы попрощались с еще одним своим подопечным — нерпой по имени Дубровский. Выхоженного представителя ластоногих выпустили в воды Ладоги. Перед покорением большой воды он прошел курс внутримышечных витаминов, а еще познакомился с Крошиком — чтобы знать, «что его ждет, если все-таки вздумает вернуться».

Биологи признаются — «мосье Дубровский» привык к людям, поэтому отправлялся в сольное плавание неохотно. Сотрудники Фонда решили на примере показать нерпе то, что бывает с одомашненными дикими животными — и познакомили с петербургской знаменитостью Крошиком. А «на дорожку» провели курс внутримышечных инъекций витаминов группы В для полного оздоровления и бодрости организма.

«Мосье Дубровский получил от людей много добра, причем уже после того, как долго мыкался и страдал. Ощутив эту заботу, он, как нам кажется, подумывал о том, чтобы прилипнуть к человеческим ручкам наподобие Крошика. Но вместо дальнейшей ласки он получил на дорожку курс бодрящих внутримышечных инъекций витаминов группы B, одумался и решил с человеком больше не дружить. Перед отправкой в Ладогу мы показали Дубровскому Крошика и объяснили ему, что его ждет, если он все-таки вздумает вернуться. Крошик же, как мы знаем, считает себя человеком. Поэтому на Дубровского он посмотрел лишь на мгновение, как на забавную букашку, и уплыл по своим крошиковским делам», — поделились биологи.

Напомним, ранее сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы выпустили в Финский залив двух подружек, балтийскую нерпу Нерву и тюленя по кличке Окунева. За сутки до выпуска подопечные Фонда нежились на местном пляже (вы только посмотрите, какие довольные мордочки!). Петербургские биологи «познакомили» двух своих подопечных друг с другом неделю назад. Эксперимент по созданию дружеских отношений провели для того, чтобы они быстрее отвыкали от человека и вдвоем им было веселее.

Петербургская звезда по имени Крошик по-весне перебрался на улицу и предпочел жить на сугробе (он явно очень доволен!). Тогда у него началась линька, которая подошла к своему завершению только в середине апреля. Как говорят в Фонде друзей балтийской нерпы, он должен был похудеть, но этого не произошло: зверек просто ленится нырять за рыбой в бассейн, поэтому требует у своих опекунов еду в миске. И, если они отказывают ему, Крошик начинает разрушать все вокруг себя и выламывать дверь из вольера (крошиковская Санта-Барбара!)