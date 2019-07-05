Сегодня утром, 5 июля, исторический парусник «Полтава» зашел в акваторию Невы. Команда корабля дошла из Кронштадта быстрее, чем рассчитывала — стартовав из порта в 6:30, парусник уже в 9:50 швартовался у Английской набережной.

Исторический парусник «Полтава» прибыл в Петербург для того, чтобы принять участие в параде в честь Дня Военно-Морского флота, который отмечается ежегодно в последний день июля — в этом году празднование пройдет 28 июля. Линейный 54-пушечный корабль четвертого ранга был отправлен в Кронштадт 25 июня для подготовки к празднику — там на судно поставили пушки, добавив 100 тонн балласта.

«Полтава» — первый линейный корабль Балтийского флота. Название судну было дано в честь победы русских войск в Полтавской битве. Строительство парусника проходило на Адмиралтейских верфях — в проектировании и производстве корабля принимал участие Петр I.

На параде в честь Дня Военно-Морского флота в Петербурге в этом году будет представлена новая техника и корабли, принятые в состав флота лишь в 2018 году. К участию планируется подключить 42 военных корабля Черноморского и Балтийского флотов. Традиционно парад откроют артиллерийские катера Каспийской флотилии, затем будет представлена современная техника. Принимать парад будет президент России Владимир Путин вместе с адмиралом отечественного флота Владимиром Королевым.