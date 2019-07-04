Уже на этих выходных, 6 июля, в Петербурге в десятый раз стартует фестиваль «День Достоевского». В программе премьера спектакля «Литературный ассамбляж», многочисленные экскурсионные маршруты по местам писателя, а также уличные выставки (и даже настоящее казино!).

В рамках юбилейной программы фестиваля откроется множество экскурсионных маршрутов. Так, молодые экскурсоводы-волонтеры Музея Достоевского расскажут о жизни писателя в рамках программы «Молодежь — Достоевскому». Они покажут петербуржцам город Раскольникова, маршрут Достоевского по Невскому проспекту, а также поведают о роли Владимирской площади и ее окрестностей в жизни и творчестве писателя.

Старт фестивалю «День Достоевского» дадут в Некрополе мастеров искусств — с традиционного возложения цветов и зажжения свечей. После окончания мемориальной акции начнется тематическая экскурсия «Мир Достоевского в Некрополе мастеров искусств» — расскажут о современниках писателя, его знакомых и друзьях. После акции действие переместится на Кузнечный переулок — там покажут премьеру спектакля ФМД-Театра «Литературный ассамбляж».

Экскурсионную программу также составят маршруты «Достоевский в Михайловском замке», «Шаг времени. От Ахматовой к Достоевскому», который пройдет в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Также петербуржцы смогут пройтись по Рождественским улицам (в настоящее время Советские, — прим. ред.) и поучаствовать в квесте «По следам Раскольникова» для того, чтобы проверить свои знания сюжета романа «Преступление и наказание».

Кроме того, в «Бертгольд центре» на Гражданской улице, 13 состоится открытие уличной выставки «Маленькие радости маленького человека», которая расскажет не только о «страдальческом положении» героя русской литературы 19 века, но и радующих его вещах — даже в самые темные времена. А в Библиотеке имени Маяковского на набережной реки Фонтанки, 44 откроется настоящее казино (с карточными играми и рулеткой!), сыграть в которое призывают не на деньги, а на «духовные ценности».

Напомним, за день до старта «Дня Достоевского», 5 июля, в Саду дружбы пройдет «День До». Площадка станет пристанищем героев произведений писателя — там проведут тематические литературные мероприятия, установят инсталляции, а также откроют мастерскую печатной графики от петербургского художника Юрия Штапакова.