В городе Сосновый Бор Ленинградской области общеобразовательная школа оказалась под напряжением. Местные жители поделились видеозаписью, как забор вокруг школы №9 «каждые 2-3 минуты» испускает электрические разряды. Автор ролика считает причиной этому ремонтные работы рядом с учреждением.

Видеозапись инцидента появилась в сообществе жителей Соснового Бора поздним вечером 3 июля — на ней видно, как из забора вокруг школы вылетают искры. «После строительных работ у 9-ой школы перекопали бетонную дорожку, все в грязи и песке, и вот сейчас забор школы под напряжением. Искрит каждые 2-3 минуты, будьте осторожны. На момент написания поста ничего не изменилось, а видео было снято примерно в 23:00», — рассказали местные жители.

В комментариях горожане шутят — «школа общего режима». «ЕГЭ, пропуска в школу, забор под напряжением, что дальше?», «С заземлением и громоотводами и в этой школе все хорошо. Город энергетиков и электриков!», — пишут они. Отметим, что в пяти километрах от Соснового Бора располагается Ленинградская атомная электростанция — первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1973 году.

Напомним, в начале января в Сосновом бору произошло ироничное ДТП с участием снегоуборочной техники. Трактор, который занимался уборкой снега в одном из дворов, увяз в нем. На помощь буксующей машине пришел второй трактор, но тоже застрял. Вытащить буксующие машины смог третий, более мощный и полноприводный — посмотрите видео о том, как это было.