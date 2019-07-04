Таврический, Никольский и еще три петербургских сада закрыли из-за непогоды

4 июня в Петербурге закрыли пять городских садов — Таврический, Никольский, Овсянниковский, сад Сан-Галли и Галины Старовойтовой. Сделать их недоступными для петербуржцев решили в связи с неблагоприятным прогнозом — в городе обещают дожди и грозы, а также порывы ветра до 20 метров в секунду.

Как сообщает Комитет по благоустройству Петербурга, помимо неблагоприятных погодных условий, которые продолжают портить лето в городе, листа деревьев в садах влажная и тяжелая после дождей — это увеличивает угрозу падения при сильном ветре. «Садово-парковым предприятиям поручено усилить контроль за территориями скверов, садов и парков, и в случае ветровалов — обеспечить раскряжевку и вывоз порубочных остатков», — говорится в сообщении.

Сообщается, что сады откроют только после того, как Комитет получит рекомендации от синоптиков. Пока что пять садов Петербурга закрыты для прогулок как минимум на сутки.

Напомним, ранее петербуржцам уже пообещали похолодание и много облачных дней и дождей с порывистым ветром. Позже синоптики уточнили свои прогнозы погоды на июль в Петербурге — за месяц в городе может выпасть до 120% от нормы осадков, а обещанной ранее жары не ожидается. Неблагоприятные погодные условия радуют лишь экстремалов — посмотрите, как вейкбордист рассекает волны на затопленной после дождя дороге.