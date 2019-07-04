Видео дня: петербуржец проехался на вейкборде по затопленной после дождя дороге

В июле погода, кажется, серьезно намеревается превратить Петербург в декорации к фильму-катастрофе «Послезавтра» — прогнозы сулят сплошные дожди , а синоптики обещают до 120% от нормы осадков . Не унывают только петербуржцы-экстремалы. 3 июля, после продолжительного ливня, дороги затопило — однако для вейкбордистов это стало только стимулом к тому, чтобы достать свои доски и прокатиться «с ветерком».

Петербуржец Майк Миленин, который называет себя профессиональным вейкбордистом, прокатился по затопленной после дождя дороге на вейкборде. Видео своего необычного отдыха мужчина опубликовал в социальных сетях с подписью: «Когда опоздал на метро». Экстремал привязал доску к автомобилю и рассек по образовавшимся волнам. При этом в движении участвовали и другие машины.

Вейкбординг — экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Он имеем сходство со сноубордингом, скейтбордингом и серфингом, а для того, чтобы успешно рассекать волны, необходима помощь катера или электротяги.

В зимнее время петербуржцы также предпочитают обычному времяпрепровождению экстремальное. Так, в январе бесстрашный мужчина устроил «покатушки на ватрушке» по КАДу — он привязал приспособление для зимних спусков к машине и на скорости в 100 километров в час «с ветерком» обгонял автомобили. Осенью прошлого года в Петербурге появились экстремалы-стропоходы. Они натягивали канаты между многоэтажными домами и через каналы, прогуливаясь по ним, тем самым заставляя хвататься свидетелей за сердце. Зимой 2016 года экстремал прокатился на сноуборде по заснеженному Невскому проспекту, зацепившись тросом за автомобиль. А еще посмотрите наш фоторепортаж, как Петербург пережил потоп после ливня, который обрушился на город в конце июня.