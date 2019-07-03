Новые деревья, насыпные дорожки и эстрадная сцена: в Петербурге реконструируют лесопарк «Сосновка»

В Петербурге проходят работы по реконструкции крупнейшего лесопарка «Сосновка». Он находится в Выборгском районе города и пользуется большим спросом у местных жителей — в саду большой пешеходный трафик. Для этого на территории проложили насыпные дорожки и высадили новые деревья — а за лето в лесопарке построят эстрадную сцену и футбольное поле.

Работы по реконструкции лесопарка «Сосновка» начались в конце мая. В ходе ремонта восстановят 7,2 тысячи квадратных метров газонов и 26 тысяч квадратных метров дорожек, обустроят детские игровые и спортивные площадки с резиновым покрытием, высадят 250 новых сосен, а также установят оборудование для занятия спортом — турники, тренажеры, брусья, футбольные ворота и сетки для бадминтона.

«Изюминкой» обновленной «Сосновки» станут футбольный стадион и эстрадная сцена. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов дал поручение продумать возможности использования стадиона и в зимнее время — например, заливать его для катания на коньках. Эстрадную сцену также хотят сделать круглогодичной, а также создать условия для комфортного пребывания на ней артистов — например, обустроить гримерные зоны.

«Лесопарк «Сосновка» — крупный объект, это 300 гектаров. Мы приступили к его реконструкции, сейчас ведутся работы по ремонту его центральных дорожек, их обязаны совместить с освещением, чтобы гулять в парке было комфортно и безопасно. Создается стадион, ведется строительство новой сцены для проведения концертов под открытым небом», — добавил Беглов.