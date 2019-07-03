Уже в августе петербургские бегуны преодолеют полумарафон «Северная столица». Его маршрут проложат по центральным улицам мимо главных достопримечательностей города — от Соборной мечети и Петропавловской крепости до Исаакиевского собора и Адмиралтейства.

Петербуржцы пробегут 10 километров по историческому центру города — маршрут построен с учетом расположения главных достопримечательностей. Старт и финиш дадут на Дворцовой площади. Участникам откроются виды на Казанский собор, Гостиный двор, Михайловский замок, Летний сад, крейсер «Аврора», телебашню на Петроградской, Соборную мечеть, Петропавловскаую крепость, Артиллерийский музей, стрелку Васильевского острова, Медный всадник, Исаакиевский собор и здание Адмиралтейства.

2 и 3 августа пройдут детские забеги. Утром 3 августа также организуют пробежку на parkrun Елагина острова. Основная программа состоится 4 августа — в 8:30 утра дадут старт забега на 10 километров, в 9:10 — на 21,1 километра. В дни полумарафона также пройдет благотворительный забег на 1520 метров. Его маршрут пройдет от Зимнего дворца вдоль Александровского сада — с видом на Адмиралтейство. Все стартовые взносы будут направлены в благотворительный фонд «Линия жизни».

Регистрация на полумарафон «Северная столица» открыта до 11 июля.