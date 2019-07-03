Фонд социальных инвестиций «Газпрома» подал заявку на участие в проекте реконструкции заброшенных оранжерей в Таврическом саду. Концепцию реновации фонд еще не представил, однако заявил стоимость — порядка 1,7 миллиарда рублей. Так, за оранжереи поборется два «подрядчика» — ранее идею обустройства бесхозных помещений уже предложила Ginza Project.

«Газпром» стал вторым претендентом на реализацию проекта по обустройству общественного пространства на месте заброшенных оранжерей в Таврическом саду. В апреле ресторанный холдинг Ginza Project уже представил свои разработки — согласно плану, на участке площадью почти 27 тысяч квадратных метров может появиться зимний сад, концертный зал, детская площадка, гастромаркет и киоски с едой, а также цветочный магазин.

О том, кому перейдет участок, станет известно после того, как его разыграют на торгах. По соглашению, инвестор-победитель получит земельный участок на 35 лет — он должен будет провести реконструкцию территории, которая появилась в городе в конце 1970-х годов и на протяжении последних десятилетий была закрыта для посещения.

Напомним, в марте вице-губернатор Петербурга Евгений Елин сообщил о планах на реконструкцию заброшенных оранжерей в Таврическом саду. Реновация оценивалась в 1 миллиард рублей, тогда же свою заинтересованность высказали «Газпром» и Ginza Project. Проект будет реализован в форме государственного-частного партнерства — Смольный заключит с инвестором концессионный договор, по которому инвестор получит от города земельный участок, создаст общественное пространство, а по истечении договора передаст его в собственность Петербурга.