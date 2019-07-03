В Петербурге 1 июля состоялось открытие станции метрополитена «Академическая» — почти год она находилась на капитальном ремонте. Уже спустя сутки эскалатор на спуск оказался закрыт для пассажиров — новый плановый ремонт продлится до 30 июля.

В пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен» рассказали, что на открывшейся после капитального ремонта станции «Академическая» работа одного из эскалаторов так и не была налажена, поэтому считать его сломавшимся некорректно. Во время 11-месячного ремонта именно он, под номером 3, использовался для доставки к месту проведения работ материалов и сотрудников «Метростроя». «В этот момент заниматься его капитальным ремонтом было невозможно. Это стандартная схема для всех станций, которые находятся на реконструкции», — рассказали в пресс-службе петербургской подземки.

Решение не подвергать эскалатор капитальному ремонту было принято для того, чтобы «не задерживать момент открытия станции для пассажиров». К работам на эскалаторе №3 специалисты приступили уже на финальном этапе капитального ремонта, когда три других эскалатора уже были полностью отремонтированы, а системы управления ими — модернизированы. Ремонт эскалатора продолжается и сейчас — плановая дата его окончания приходится на 30 июля 2019 года.

Напомним, 30 июля 2018 года станцию метрополитена «Академическая» закрыли на капитальный ремонт. Работы проводили 11 месяцев — там восстановили гидроизоляцию наклонного хода, демонтировали старые армоцементные водоотводящие зонты, капитально отремонтировали эскалаторы, обновили отделку вестибюлей, установили современные светодиодные светильники и новые турникеты. При этом о том, что капитальному ремонту подвергнут только три эскалатора, предупредили еще этой весной — когда рабочие полностью выполнили демонтаж армоцементных зонтов.