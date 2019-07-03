Роман Абрамович приехал на концерт Шарлотты Генсбур в Новой Голландии

2 июля англо-французская актриса и певица Шарлотта Генсбур выступила с сольной программой на главной сцене Новой Голландии. В числе звездных гостей был замечен бизнесмен Роман Абрамович — он не только побывал на концерте Генсбур, но и сопроводил на него прима-балерину Мариинского театра Диану Вишневу вместе с ее супругом.

Несколькими часами ранее Роман Абрамович решил отдохнуть пo-пeтepбypгcки и прогуляться на лодке по акватории Финского залива — он проплыл мимо открывшегося в начале лета причала для водных прогулок на территории «Севкабель Порта». Так как остров «Новая Голландия» также окружен водами реки Мойки, Крюкова и Адмиралтейского каналов, редакция «Собака.ru» считает это недвусмысленным намеком — надеемся на расширение водного маршрута и соединение им двух главных общественных пространств города!

После выступления на сцене Новой Голландии Шарлотта Генсбур была замечена в баре «Хроники» на улице Некрасова, 26, где охотно фотографировалась с петербуржцами.

Напомним, 10 июня на территории общественного пространства «Севкабель Порт» открылся причал для водных прогулок. К нему можно пришвартоваться на специально оборудованных двухпалубных теплоходах, которые курсируют по двум маршрутам — «Балтийский круиз» и «Город-Порт». А уже этой осенью в Петербурге состоится российская премьера шоу «Сны спящей красавицы» с Дианой Вишневой в главной роли. Хореограф постановщик балетного действия о том, что виделось героине сказки в течение 100 лет заколдованного сна — Эдвард Клуг.