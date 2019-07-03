В театры и музеи России перестанут пускать без предъявления чека к билету

1 июля вступили в силу поправки в федеральный закон № 54 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации». Согласно изменениям, в театры, музеи, концертные площадки и другие учреждения не будут пускать без предъявления кассового чека к билету.

Для того, чтобы нововведения вступили в силу, в развлекательно-культурных учреждениях России начали появляться новые кассовые аппараты — при печати чека они указывают на нем данные, которые можно найти в билете. Например, чек расскажет о стоимости покупки, дате проведения и названии мероприятия, в нем также печатаются время, ряд, место и возрастное ограничение. Полученный после покупки билета чек теперь лучше сохранять до окончания мероприятия — его необходимо будет предъявлять на входе.

Новые правила не распространяются на электронные билеты — их по-прежнему можно показывать с телефона. Кроме того, физические тикеты теперь сложнее подделать и перепродать. Однако у обновленного кассового аппарата свои сложности. В нем используется очень тонкая бумага, из-за которой чек может просто «не дотянуть» до начала мероприятия — особенно это касается ситуаций, когда билет покупается заранее.

«Минус в том, что кассовый аппарат выдает документ на очень тонкой бумаге. Данные — ряд, место, название спектакля — могут выцвести или стереться. Особенно если билет покупается заранее, например, за несколько месяцев. Поэтому мы рекомендуем оставлять и чек, и сам билет, на котором крупно и красиво подана вся информация о спектакле», — рассказала администратор театра «Балтийский дом» Елена Сторчак.