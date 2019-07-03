На берегу озера Сиркиярви во Всеволожском районе Ленинградской области обнаружили неизвестные химикаты — белый порошок и бесцветную жидкость с резким запахом. Неопознанные яды выжигают растительность береговой линии, а у людей без химической защиты на расстоянии полусотни метров вызывают слезоточивость.

Белый порошок неизвестного происхождения был обнаружен на берегу озера Сиркиярви местным жителем 1 июля. Об инциденте сообщает издание 47News. Прибывшие на место представители администрации Куйвозовского поселения зафиксировали загрязнение берега и воды неустановленным химическим веществом, а также нашли бесцветную жидкость с резким запахом, который вызывает слезоточивость, раздражение слизистой и головную боль. Симптомы возникают даже на расстоянии полусотни метров.

Площадь загрязнения составляет 20-30 квадратных метров, а следы химикатов также обнаружены в воде озера. Отмечается, что неизвестный химикат выжег растительность на том месте, где он был рассыпан. Кроме того, на берегу было найдено 6 пластиковых канистр разного объема, воронки, мусорный мешок и пара резиновых перчаток. Особо опасным считается то, что в 30-40 метрах от места загрязнения находится два родника — источники популярны у местных жителей и отдыхающих, в них набирают воду для приготовления пищи, а также пьют ее в сыром виде.

На сегодняшний день место загрязнения огорожено, а проход к озеру закрыт. Сотрудники Комитета госэконадзора Ленобласти продолжают проводить анализ проб природной воды в месте разлива — первые пробы, которые были взяты 2 июля, результатов не дали, так как «индикаторами не удалось определить состав химического вещества». «Я этот запах даже ни с чем сравнить не могу. Я такого ни разу в жизни не ощущал, крайне неприятно», — признался тогда специалист по безопасности и ЧС администрации Куйвозовского поселения Алексей Лапин.

Напомним, в августе прошлого года власти Петербурга намеревались очистить реку Новую в Красносельском районе от загрязнений — в воду попадали поверхностные стоки с территории аэропорта Пулково, из-за чего обитающие в ней утки и их птенцы погибали. А еще голубой настил на Мойке стал причиной загрязнения реки — ранее его положили для съемок нового фильма от студии Никиты Михалкова «Серебряные коньки». Позже Росприроднадзор возбудил дело в отношении «Фильмфест» из-за настила на льду Мойки, Крюкова и Грибоедова каналов.