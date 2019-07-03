Военная драма Алексея Германа-младшего «Воздух» отобрана в числе 28 проектов для Венецианского кинорынка. Картина расскажет о судьбе летчиков и летчиц и всех, кого затронула война. Одну из главных ролей в фильме исполнит сербский актер Милан Марич, воплотивший образ писателя Сергея Довлатова в одноименном фильме режиссера.

Военная драма Алексея Германа-младшего «Воздух» ранее уже получила поддержку Фонда кино на производство. Автором сценария выступила Елена Киселева, оператором-постановщиком заявлен Роман Васьянов. В центре событий фильма — смешанный авиационный полк, а главные герои — летчики и летчицы. Картина расскажет о их судьбе и судьбах всех, кого затронула война. Также известно, что одну из ролей исполнит сербский актер Милан Марич, воплотивший образ писателя Сергея Довлатова в одноименном фильме Германа-младшего. Плановая дата выхода фильма пока не называется.

«Мы хотим сделать тонкий, эмоциональный, пронзительный фильм, где будет много компьютерной графики. Возможно, прозвучит нагло, но мы будем впереди всей планеты. Хотим добиться более высокого качества, чем в последних голливудских фильмах про войну. С одной стороны, мы должны быстро ее сделать. Но с другой — сделать так, чтобы этот военный фильм был не только для внутреннего рынка. Скажу так: мы хотим сделать картину не менее убедительную, а то и лучше, чем, условно говоря, «Дюнкерк», но с бюджетов в 11-12 раз меньше», — рассказал Герман-младший.

Венецианский кинорынок проводится в течение всего Венецианского кинофестиваля. На нем крупнейшие торговые компании предлагают прокатчикам со всеми мира последние новинки кинопроизводства, которые находятся на заключительных этапах разработки и финансирования.

Напомним, ранее стало известно, что Алексей Герман-младший готовится к съемкам документального фильма о закулисной жизни петербургских театров. Производством картины займутся две студии — киностудия «Ленфильм» и кинокомпания «Сага». В апреле прошлого года стало известно, что режиссер Алексей Герман-младший планирует снять фильм о Великой отечественной войне, в котором воздушные бои будут более высокого технологического качества, чем в «Дюнкерке». Фильм режиссера «Довлатов», вышедший в начале 2018 года, получил приз на 68-м Берлинском кинофестивале. А в апреле в Пушкарском саду на трансформаторной будке появилось граффити с портретом сербского актера Милана Марича, который сыграл Сергея Довлатова в новом фильме Алексея Германа-младшего.